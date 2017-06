Se fundi ajo do te hyje ne Ishullin e Dashurise, por modelja Danielle Sellers ka shkaktuar nje ngritje te temperatura, qe per hir te se vertetes jane perveluese. Modelja ka pozuar per Sixty6 Magazine pothuajse nudo duke nxjerre dhe format e saj perfekte. Bomba mahitese 22 vjecare eshte duke notuar me shpine ne pishine, duke nxjerre ne pah gjoksin dhe stomakun e rrafshet.