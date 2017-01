Debatit brenda mazhorances, me konkretisht mes PS dhe LSI, i eshte bashkuar edhe deputeti socialist Vladimir Kosta. Permes rrjeteve sociale, Kosta shkruan se akuzat e LSI ndaj qeverise ku bejne pjese jane edhe me te ndyra se akuzat e bera nga Sali Berisha. Madje Kosta hedh idene e nje koalicioni PS-PD, sesa socialistet te vijojne aleancen me LSI.

Komenti i deputetit Vladimir Kosta

Kam pasur jo pak kritika për punën e ministrave të LSI apo dhe deputetët e saj. Madje për Tavon, që sillet si beu i ri arrogant i Gjirokastrës, mund të flisja gjatë edhe për çështje konkrete. E kam akuzuar dhe e akuzoj publikisht për abuzime dhe shpërdorime skandaloze me pushtetin politik që i është dhënë në Gjirokastër, si dhe për sjelljen e tij ordinere dhe fjalorin e ulët ndaj drejtuesve të PS dhe Kryeministrit. Tavo është njeriu i fundit që duhet të akuzonte dhe të hidhte baltë më qeverisjen dhe strukturat e shtetit. Nuk ka as moralin si zyrtar dhe as si politikan të lëshojë akuza kriminale.