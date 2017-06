“Mos të shoh më në PD”/Eduard Selami tregon si u kërcënua

Kandidati për kryetar i Partisë Demokratike, Eduard Selami është kërcënuar ditën e sotme në ambientet e brendshme të selisë blu.

Shoferi i deputetes Mimoza Hajdarmataj, Alfred Dollapi i është drejtuar me një gjuhë të ashpër Selamit, pak minuta pas konferencës për shtyp duke e kërcënuar atë.“Çfarë pune ke ti këtu, ça do këtu? Nuk të lë as të hysh në selinë e PD, pasi nuk ke çfarë kërkon këtu?”, i është drejtuar shoferi i deputetes kandidatit për kryetar partie Eduard Selami.

Selami ka ruajtur qetësinë nga e gjithë kjo situatë, dhe debati duket të ketë mbaruar aty.

Duke folur per “Panoramën”, sfidanti i Bashes ka treguar gjithçka sa ndodhu.

“Pati nje incident te pakendshem sot në Seline e Partise Demokratike qe une me vone e mesova se kush ishte. Megjjthate une do shoh perpara dhe e rendesishme eshte gara ne PD”, tha Selami.