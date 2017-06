Kundërshtarët të pakënaqur me “ngrirjen” e Bashës: IK! Rrezikon përçarjen e PD-së

Edhe pse ngriu të gjtiha funksionet e kryetarit për t;I hapur rugë zgjedhjeve brenda PD-së, përfaqëues të kësaj force politike nuk janë mjaftuar me këtë vendim të Lulzim Bashës dhe vijojnë të kërkojnë dorëheqjen e tij pas humbjes që PD pësoi në zgjedhjet e 254 qershorit.

Ky grup i anëtarësisë, këshillit kombëtar dhe drejtuesve të disa departamenteve në PD, thotë se Basha nuk duhet t’i fshihet përgjegjësisë për rezultatin e dobët në këto zgjedhje parlamentare, dhe se vetëm pas dorëheqjes së tij mund të bëhet një analizë mbi shkaqet që sollën humbjen.

Në një deklaratë të përbashkët për mediat, ata thonë se vendimi i Bashës për të ngrirë funksionet e tij deri në mbajtjen e zgjedhjeve për kryetar të PD-së, nuk është i mbështetur në asnjë nen të rregullores të partisë.

Sipas tyre, edhe hapja e garës për kryetar të PD-së është në shkelje me statutin e partisë, pasi këtë të drejtë e ka vetëm kryesia e PD-së, dhe jo dy nënkryetarët të cilëve ja delegoi detyrën Lulzim Basha. Ata evidentojnë edhe mungesën e firmës së Arben Ristanit si Sekretar të Përgjithshëm në vendimin që caktoi 22 korrik si ditë për mbajtjen e zgjedhjeve për kryetarin e ri të PD-së. Në garë për këtë post deri më tani është Lulzim Basha dhe Eduard Selami.

DEKLARATA

Ne anëtarë përfaqësues politikë të dy deklaratave të djeshme që kërkuam dorëheqjen e kryetarit të Partisë Demokratike, Lulzim Basha, dhe hapjen e një procesi transparent, të drejtë dhe të paansshëm zgjedhor brenda partisë, nisur nga zhvillimet e fundit deklarojmë se:

1-Vetëm dorëheqja e menjëhershme e kryetarit Lulzim Basha, është kushti i parë për të shkruar drejt një procesi gjithëpërfshirës analize për të nxjerrë shkaqet e humbjes fatale dhe mungesës së mbi 200 mijë votave të demokratëve në zgjedhjet e 25 qershorit. E konsiderojmë të pamoralshëm, antistatutor dhe të pambështetur në asnjë traditë europiane fshehjen e përgjegjësisë së kryetarit Basha, pas aktit qesharak të “vetëngrirjes”. Nuk ka asnjë nen të librit të rregullave të Partisë Demokratike, ku mbështetët vendimi i Lulzim Bashës, i cili flet për delegim të funksioneve organizative, që nuk ia atribuon statuti, tek dy nënkryetarët e tij.

2-Akti i shpalljes së hapjes së procesit të zgjedhjeve dhe analizave për zgjedhje nga ana e dy nën kryetarëve (për habi mungon firma e Sekretarit të Përgjithshëm), është uzurpim i kompetencave që nuk ia atribuan Statuti as Kryetarit, as Nënkryetarëve apo Sekretarit të Përgjitshëm, por Kryesië së PD (Neni 40 pika 2) si për datën e zgjedhjeve ashtu dhe të procedurave të zgjedhjeve e të Komisionit të Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale (Neni 46 i Statutit). I gjithë procesi nxirret që në fillim jashtë normave dhe përcaktimeve statutore duke e bërë atë jo transparent dhe të manipulueshëm. Dorëheqja e kryetarit Lulzim Basha, është e vetmja mundësi për të ndërprerë procesin antistatutor mbi të cilin po organizohen zgjedhjet dhe për të rikthyer besushmërinë jetike tek ai. Përndryshe Zoti Lulzim Basha mbetet përgjegjësi i vetëm i shkatërrimit përfundimtar të PD.

Interesi eshte garantimi i gares se lire dhe te ndershme per te mundesuar bashkimin dhe jo percarjen e PD. Doreheqja kerkohet per kushte te barabarte gare per gjithe kandidatet. Ne perputhje me Statutin kerkohet mbledhja e kryesise qe te vendose per hapat e metejshem, perfshi mbledhjen e keshillit kombetar, reflektimin e disfates dhe organizimin e zgjedhjeve te lira dhe te ndershme. Zgjedhjet e organizuara me urgjence rrezikojne percarjen e PD dhe jo afirmimin e saj si forum i mendimit te lire dhe bashkepunuese.”, citohet në deklaratën e grupit të demorkatëve të ngritur kundër Bashës.