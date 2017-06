Eduard Selami zyrtarizon kandidaturën për kreun e PD/Ja pse hyra në garë dhe raporti me Bashën

Eduard Selami, ish-themelues dhe kryetar i PD-së në periudhën 1992-1995, ka shpallur zyrtarisht kandidaturën për Kryetar të Partisë Demokratike për zgjedhjet që do të mbahen më 22 Korrik. Në një konferencë për mediat nga selia e PD-së, Selami tha se ka hyrë në këtë garë për të bashkëpunuar me të gjithë kandidatët e tjerë, përfshi edhe Lulzim Bashën dhe jo për të penguar kandidatët e tjerë.

“Kam hyrë në këtë garë me besimin se lidershipi i ri i Partisë Demokratike do të jetë më i fortë dhe kjo parti do t’I kthejë shpresën dhe besimin shqiptarëve”, tha Selami.

Ndërsa e cilësoi si të vonuar reformimin dhe rinovimin e Partisë Demokratike, Eduard Selami tha se ka hyrë në këtë garë për të ngritur PD-në në vlerat më të mira të demokracisë.

“Koha e ka lënë mbrapa Partinë Demokratike dhe demokratët duhet të ecin me hapin e kohës. Ky do të jetë edhe kontributi im në këto zgjedhje. Ne duhet të bëjmë një analizë të drejtpërdrejtë brenda familjes sonë politike mbi atë çka ndodhi në zgjedhjet e 25 Qershorit, sikundër duhet të angazhohemi për të nxjerrë një lidership më të fortë dhe më pranë jo vetëm demokratëve, por edhe shqiptarëve. Duhet të shikojmë më shumë gjërat që na bashkojnë dhe jo që na ndajnë”, tha Selami.

Sipas tij, humbja e PD-së në zgjedhjet e 25 Qershorit nuk mund t’I faturohet vetëm Kryetarit të PD-së, Lulzim Basha, pasi mungesa e shpresës dhe besimit, të shqiptarëve mbeten shkaqet kryesore. Selami tha se e ka ngritur këtë shqetësim dy vite më parë, por në atë kohë nuk u mirëkuptuan kritikat e tij.

I pyetur nëse ishte angazhuar në fushatën për zgjedhjet e 2 Qershorit, Selami tha se kishte bërë fushatë në njësinë administrative nr 2, aty ku ishte caktuar si i deleguar 3 vite më parë.

Selami shprehu bindjen që demokratët do të tejkalojnë problemet dhe do të bëjnë një opozitë të fortë. Kandidati për kreun e PD-së ofroi eksperiencën e tij qoftë të mëparshme si kryetar partie, ashtu edhe eksperiencën e përftuar në perëndim (SHBA) për reformimin e PD dhe ngritjen e kësaj force politike aty ku i takon.

I pyetur nëse Basha duhej të jepte dorëheqjen nga posti i Kryetarit të PD-së, Selami tha se po të ishte në vendin e tij do të jepte dorëheqjen, por gara nuk duhet paragjykuar. “Dorëheqja e Lulzim Bashës është një zgjedhje e tij, por nëse do ta bënte atëherë gara do të ishte më e barabartë, më e hapur dhe më transparente. Gjithsesi proçesi nuk duhet paragjykuar. Ne do të shikojmë në fund sesi do të kemi ecur”, tha Selami.

Në vijim të deklaratës së tij kandidati për postin e Kreut të PD-së, theksoi se PD duhet të kthejë besimin tek shqiptarët në mënyrë që ata të mos zgjedhin në zgjedhje të keqen më të vogël, por të mirën më të madhe.