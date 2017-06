Ja kush do e drejtojë senacën e parë të Parlamentit të ri…

Parlamenti i dalë nga zgjedhjet parlamentare të 25 Qershorit do të mblidhet në Shtator, ndërsa referuar rregullores së Kuvendit ajo drejtohet nga deputeti më i vjetër në sallë.

Referuar moshës, deputeti më i vjetër është ish-Kryeministri Sali Berisha, por nuk dihet nëse këtë rradhë do e pranojë ose jo të drejtojë seancën e parë, në të cilën krijohet një sekretariat prej tre deputetësh të cilët bëjnë verifikimin formal të mandateve (të deputetëve), të cilët më pas bëjnë betimin.

Berisha refuzoi drejtimin e seancës së parë të Kuvendit të dalë nga zgjedhjet parlamentare të 2013-ës, ndërsa në atë kohë seanca u drejtua nga Namik Dokle.

Nuk dihet tashmë nëse Berisha do të pranojë të drejtojë seancën e parë në 2017, apo sërisht do të gjendet deputeti më i vjetër në sallën e Kuvendit që do të çelë zyrtarisht nisjen e punimeve të Kuvendit të ri.