Zbulohen dy emrat e ministrave të Qeverisë së re Rama/Ja për kë bëhet fjalë…

Tashmë që zgjedhjet kanë përfunduar dhe Partia Socialiste rezulton jo vetëm fituese, por mund të krijojë e vetme qeverinë, pa pasur nevojën e koalicioneve, duket se Kryeministri duhet të mendojë për përbërjen e kabinetit të ri qeveritar.

Por deri në shtator, kur mblidhet Parlamenti i dalë nga zgjedhjet e 25 Qershorit ka ende shumë kohë për të përcaktuar emrat e ministrave. Por duket se dy emra janë të përcaktuar tashmë për të qenë pjesë e Qeverisë Rama. Gjatë fushatës elektorale, Kryeministri deklaroi se Fatmir Xhafaj do të ishte pjesë e Qeverisë së re, madje do të kthehej në postin e ministrit të Brendshëm.

Emri tjetër është zbuluar nga kandidati i PS-së në Qarkun e Kukësit, safet Gjici, i cili ndoshta pa dashje ka pohuar se Mimi Kodheli, e cila kryesoi listën e kandidatëve të PS-së në këtë qark, do të kalojë në pozicion qeveritar, duke i dhënë mundësi Gjicit të hyjë në Kuvend.

Gjatë një prononcimi për mediat lokale, kandidati i dytë i listës së PS-së në Qarkun e Kukësit, Safet Gjici, i cili nuk arriti dot ta fitonte mandatin ka rrëfyer se ai do të hyjë në Parlament, për shkak se sipas tij Mimi Kodheli do të jetë pjesë e qeverisë, ku edhe njëherë duket se do të respektohet standardi që ministri nuk mund të jetë njeherazi edhe deputet.

Por për shkak se zgjedhja e ministrave është ekskluzivitet i kryeministrit, Edi Rama është ende e pakonfirmuar zyrtarisht nëse kjo deklaratë e Gjicit bazohet mbi dëshirën e tij personale për të qenë pjesë e Kuvendit të ri apo se Kodheli e ka ndarë vërtet me të faktin që do jetë pjesë e qeverisë së re.