Ja kur do të zgjidhet kryetari i PD dhe proçedurat e garës

Zgjedhjet për postin e Kryetarit të Partisë Demokratike përmes parimit “një anëtar, një votë”, do të mbahen më 22 Korrik. Kjo përcaktohet në vendimin nr 22 të datës 28 Qershor 2017, të grupit të punës, në përbërje të të cilit janë dy Nënkryetarët e PD-së, Edmond Spaho dhe Edi Paloka. Sipas këtij vendimi, kandidatët që do të përfshihen në garë duhet të paraqesin kërkesën brenda datës 2 Korrik, ndërsa në këtë proçes do të marrë pjesë e gjithë anëtarësia e PDSH, por jo ata që mund të anëtarësohen pas datës së shpalljes së këtij vendimi.