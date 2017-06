Pas zgjedhjeve, çfarë po ndodh në selinë e PS dhe PD…

Pas zgjedhjeve të 25 Qershort dhe shpalljes së fituesit, panorama politike që ofrojnë dy partitë kryesore në vend, PS dhe PD është krejt e ndryshme. E ndërsa socialistët e udhëhequr nga Edi Rama arritën që në 25 Qershor të marrin timonin e qeverisjes të vetëm, duke siguruar mbi 71 mandate, në Partinë Demokratike po përgatiten për një tjetër proçes zgjedhor, atë të Kryetarit të kësaj force politike.

Sot selia e PS ka qenë e heshtur, rojet e sigurisë së Gardës së Republikës, ishin larguar, çka do të thotë se Kryeministri Edi Rama, ku gjatë 3 ditëve të fundit bashkë me Kryebashkiakun Erjon Veliaj dhe ish-ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri, kanë zgjedhur të qëndrojnë larg selisë që kësaj partie. Veliaj i ëhstë rikthyer punës së Kryebashkiakut, duke lançuar një projekt për Njësinë Administrative nr 7, ndërsa Tahiri dhe Rama duket se pas mitingut të djeshëm në sheshin Skëndërbej kanë vendosur të bëjnë disa ditë pushime.

Në anën tjetër situata në PD duket më e tensionuar, ndoshta edhe nga rezultati i thellë i humbjes, që konsiderohet ndër më negativët e kësaj partie. Lulzim Basha prej pasdites së djeshme ndodhet nën presionin e pothuajse gjysmës së anëtarëve të Kryesisë, disa anëtarëve të Këshillit Kombëtar dhe ish-deputetëve dhe ish-ministrave, që kërkojnë largimin e menjëhershëm nga detyra e Kreut të PD-së.

Basha ka preferuar që të ngrijë kompetencat e tij, duke ia deleguar Nënkryetarëve dhe Sekretarit të Përgjithshëm, të cilët do të përbëjnë edhe grupin e punës që do të organizojë zgjedhjet përmes parimit “një anëtar, një votë”.

Por zgjidhja e ofruar nga Basha për kundërshtarët e rinj dhe të vjetër në PD duket se nuk i ka kënaqur, pasi një tjetër hap po përgatitet të hidhet për thirrjen e një mbledhjeje të Këshillit Kombëtar të PD-së, që përbën edhe forumin më të lartë politik të kësaj partie. Nuk dihet nëse kundërshtarët e Bashës do të arrijnë të mbledhin Këshillin Kombëtar, por sipas burimeve mësohet se qëllimi ka të bëjë me futjen e proçesit të zgjedhjeve në binarët ligjorë, pra në përputhje me statusin e PD-së.

Gjatë paradites së sotme Lulzim Basha ka hyrë në selinë e PD-së dhe vetëm pak minuta pas tij i pranishëm në seli ka qenë edhe Eduard Selami. Ky i fundit ka deklaruar hyrjen në garën për postin e Kreut të PD-së, por vështirë se mund të ketë mbështetjen e firmëtarëve të kërkesave për largimin e menjëhershëm të Lulzim Bashës. Flitet se ata pritet të nxjerrin një tjetër kandidat në garë, gjë që mund të çojë në 3 ose më shumë, numrin e kandidatëve për postin e Kryetarit të PD-së.