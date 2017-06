Vendet më bukura dhe me çmimet më të lira, që mund të vizitohen

Mendoni të udhëtoni në Botë dhe nuk keni shumë para. Atëherë është gjetur një zgjidhje perfekte. Me vende të bukura dhe çmime të lira.

Forumi Ekonomik Botëror për Udhëtime dhe Turizëm ka bërë një raport për shtetet më të lira në botë, ku Irani ndodhet në vendin e parë.

“Telegraph.co.uk” sjell 20 vendet më të lira në botë për t’i vizituar, duke marrë parasysh çmimet, përcjell albinfo.ch.

Por, çmimet që janë të lira, nuk do të thotë se këto vende janë për mos u vizituar. Përkundrazi. Me çmime të arsyeshme mund të vizitoni këto vende të bukura dhe të mahniteni me bukuritë e tyre.

20 shtetet më të lira për t’i vizituar

Irani

Egjipti

Malajzia

Algjeria

Indonezia

Butani

Jemeni

Kazakistani

Tunizia

India

Rusia

Katari

Botsuana

Laos

Mongolia

Guatemala

Arabia Saudite

Tajlanda

Nepal

Sri Lanka