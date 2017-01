Mjekja Anika Dokle duket se ka zgjedhur një fjalor të ashpër për të iu përgjigjur kryeministrit Rama, i cili ditën e fundit tha për akuzat e policisë se “qentë le të lehin por karvani shkon përpara”,

Komenti i Anika Dokles në Facebook

“Mjaft me kete “qente le te lehin”, o koka e (kar)vanit! Çfare te duket vetja ty? Je aty per te qeverisur edhe “qente”. P.S. Ne dite te veshtira ben koalicion me “qentë” ti”.