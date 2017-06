Topalli shpërthen ndaj Bashës: T’ia marrim PD-në me protesta

Pas deklaratës së kreut të PD-së Lulzim Bashës, i cili deklaroi se nuk do të jepte dorëheqjen, por do të delegonte funksionet, ka reaguar ish-kryetarja e Kuvendit Jozefina Topalli.

Përmes një statusi në profilin e saj në ‘Facebook’, Topalli shprehet se Basha nuk morri përgjegjësi për humbjen e PD-së.

Topalli shkon edhe me tutje, duke deklaruar se nëse Basha nuk jep dorëheqjen, sipas saj, demokratë duhet të marrin fatet e PD-së në dorë me protesta dhe me forma të ndryshme demokratike.

Status i Plotë:

Ne nje kohe dramatike per Partine Demokratike , pas nje humbje katastrofale personale te Lulzim Bashes, ka nje emergjence per demokratet. Partise Demokratike duhet me i dal zot.

Ne nje situate si kjo , kur Lulzim Basha nuk pranon te marre as pergjegjesine qe i takon ,sic ndodh ne cdo vend te botes perendimore, ( pas e coi buze gremine PD), reagimi i tij eshte hilecar , tallje , tinzi , banalitet dhe papergjegjshmeri e frikshme qe mund te coje ne asgjesimin total te PD .

Ne keto kushte. nese Basha nuk jep doreheqjen e parevokueshme, demokratet duhet te marrin fatin ne dore, me protesta dhe forma te ndryshme demokratike , me synim kthimin e PD -se demokrateve.

Ngrirja qesharake , antistatuore eshte akt amoral, eshte fshehje nga faji e pergjegjesia. Fuerja qe i beri demokrateve qe kerkojne te shpetojne nga asgjesimi Partine per te cilen kane punuar ne vite eshte e paprecedent dhe e pafalshme. Sa per dinjitetin qe kerkonte momentin kjo s ka lidhje me Lul Bashe. Ai eshte” i paafte per t’ u turperuar.”