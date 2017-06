Basha ngrin kompetencat, hapet gara per postin e Kryetarit te PD

Kryetari i PD-se Lulzim Basha ka ngrire te gjitha funksionet ne partine me te madhe opozitare, ndersa kompetencat per organizimin e zgjedhjeve te brendshme i jane deleguar Nenkryetareve dhe Sekretarit te Pergjithshem te PD-se.

“Mirënjohje për qytetarët që votuan projektin tim”. Kështu e ka nisur lideri demokrat Lulzim Basha fjalimin e parë pas humbjes së thellë të Partisë Demokratike në zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit, ku PD mori 43 mandate.

Basha hodhi akuza të forta se ky proces zgjedhor u cënua dhe pati blerje masive të votës me para droge.

“Në zgjedhjet e 25 qershorit, diçka tjetër ndodhi. Me gjithë përpjekjen që unë dhe PD bëmë me ligjin e dekriminalizimit, me betejën për drogën, me imponimin që bëmë duke marrë gjysmën e qeverisë, me ndërgjegjësimin e partnerëve ndërkombëtarë, sërish krimi dhe paraja e pisët dhe presioni i pushtetit nuk u ndal. Blerja e votës u bë masivisht duke zëvendësuar edhe një herë debatin për alternativën me shukun e parave. Kjo ishte një garë e pabarabartë. Por sigurisht një garë ku unë nuk kam ndërmend të konkurroj më të njëjtat mjete”, tha Basha duke thënë se humbja e PD-së erdhi pikërisht nga ky fakt.

Ata qytetarë që refuzuan të shesin votën – tha Basha – janë frymëzim për të për të mos ndalur në rrugën e të ardhmes së PD-së. Kështu Basha shpreh në mënyrë të nënkuptuar se nuk do të dorëhiqet nga drejtimi i partisë edhe pse shumë personalitete brenda të djathtës kërkuan largimin e tij duke e bërë përgjegjësin kryesor të humbjes.

“Unë nuk do ta lejoj, qoftë edhe vetëm për këtë ia vlen të luftosh. Kam reflektuar thellë. Unë marrë të gjitha përgjegjësitë për rezultatin. Tani demokratët meritojnë një bilanc të plotë me ballafaqim të hapur dhe të vërtetë. Mes atyre që luftuan me mish dhe me shpirt dhe atyre që u ngritën kundër sapo humbën kolltuqet”, përfundoi ai.