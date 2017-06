‘Orakulli’ që parashikoi humbjen e thellë të PD-së (Video)

Ish aleati i opozitës, Kreshnik Spahiu, i cili tashmë ka hequr dorë nga politika dhe drejtimi i AK-së ka parashikuar humbjen e thellë të Partisë Demokratike në zgjedhjet parlamentare.

“Jam i sigurt që në 25 qershor do të humbasësh, do të tradhtohesh nga njerëzit e tu dhe ti do të kujtohesh serish për ata që luftuan për këtë akuzë”, ishte ky mesazhi që dha Spahiu një ditë para se të hiqte dorë nga politika gjatë intervistës në emisionin “Zonë e lirë”.

Spahiu u largua përkohësisht nga politika, pas mosarritjes së marrëveshjes me kreun e PD-së për një vend të sigurt në listën e Tiranës, çka do ti garantonte atij një mandat deputeti në Parlament.



