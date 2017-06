Një tjetër kandidat i PD-së i zhgënjyer nga rezultati/Përgjegjësi për humbjen ka…

Një tjetër kandidat për deputet i Partisë Demokratike në zgjedhjet e 25 Qershorit është shprehur i zhgënjyer nga rezultati, megjithëse nuk bën përgejgjës të vetëm kreun e PD-së, Lulzim Basha. Dashamir Tahiri, i renditur i 5-ti në listën e kandidatëve të PD-së për Qarkun e Vlorës, ka deklaruar se nëse do të kandidonte vetëm do të arrinte të fitonte mandatin e deputetit. Në Vlorë PD arriti të marrë vetëm 3 mandate, ndërsa një tjetër i humbur është edhe Arben Ristani, Sekretari i Përgjithshëm i PD-së.

Por Dashamir Tahiri mendon se për rezultatin e zgjedhjeve secili ka pjesën e tij të fajita dhe s’mund të bëhet përgjegjës vetëm kreu demokrat. Tahiri u shpreh se koha do të tregojë se çfarë ka ndodhur, ndërsa shprehu bindjen se PD do të ringrihet.