Numërohen 90% e kutive të votimit, PS mban 73 mandate, PD merr 43, ja sa ka LSI

Në rang vendi janë numëruar deri më tani 4856 kuti votimi nga 5362 gjithsej. Në bazë të rezultatit paraprak që prodhojnë këto kuti PS është në avantazh me 73 deputetë në rang kombëtar.

Në vendin e dytë renditet PD me 43 mandate në rang kombëtar. Ndërkohë LSI vijon të renditet forcë e tretë me 19 mandate deputetësh dhe PDIU me 4 mandate. Ndërsa i vetmi kandidat nga partitë e vogla që momentalisht e ka siguruar hyrjen në Kuvend është Tom Doshi, kandidat i PSD-së në Shkodër.