Rezultati paraprak i zgjedhjeve/ Ja deputeti demokrat që pranon humbjen…

Kandidati i Partisë Demokratike për deputet në Qarkun e Fierit, Genc Pollo, duket se është i pari nga radhët e kësaj partie që duket se ka pranuar humbjen. Me një mesazh të qartë në rrjetet sociale, Pollo shkruan se tashmë e rëndësishme është procesi i ngritjes së PD-së si një parti me përgjegjësi. “Pas kësaj fillon procesi i ngritjes së PD si parti me përgjegjësi të madhe në vend. Asnjë rrethanë a mazhorancë nuk është e pandryshueshme”, shkruan Pollo.