Task-Forca referon në polici kryebashkiakun Erion Veliaj, ja arsyeja

Task-Forca e ngritur me Vendimin e Këshillit të Ministrave referuar ngjarjeve në ditën e votimit referon në polici kryebashkiakun e Tiranës, Erjon Veliaj për shkelje të heshtjes zgjedhore.

“Rasti i tretë është ai i Kryetarit të Bashkisë Tiranë, Erjon Veliaj i cili në shkelje të heshtjes zgjedhore, sipas denoncimeve të shumë qytetarëve përmes fotove dhe dëshmive ka shpërndarë fletë-palosje nëpër shtëpi me lutjen për të votuar Partinë Socialiste me premtimin se buxheti i Bashkisë Tiranë do të përdoret për investime në favor të tyre”,- thuhet në vendimin e mbledhjes së gjashtë të Task-Forcës.

Ky rast është referuar në polici për verifikim dhe në vijim do të ndërmerren masa të tjera procedurale të tjera sipas ligjit.