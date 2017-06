Basha mesazh përfaqësueseve të PD-së në qendrat e votimit, ja çfarë shkruan

Kreu i PD-së, Luzlim Basha u ka nisur një mesazh strukturave, kandidatëve, numëruesve, komisionerëve dhe vëzhguesve.

“Te dashur kryetare, kandidate, numerues, komisionere dhe vezhgues: tani nis procesi vendimtar i numërimit te votave. Te gjitha burimet tona flasin per nje vote masive te qytetareve per PD dhe FITOREN tone! Tani eshte detyra juaj e shenjte te garantoni numerimin e cdo vote. Une dhe gjithe demokratet jemi ne krahun tuaj per tju mbeshtetur ne cdo cast. Pune te mbare dhe FITORE!” shkruan Basha ne mesazhin e tij.