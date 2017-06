Rama mesazh deputetëve socialist: Sipas te dhenave, timonin do t’a kemi

Pas përfundimit të procesit të votimit, Kryeministri Edi Rama u ka dërguar jë mesazh deputetëve socialist, ku shprehet optimist për fitoren e Partisë Socialiste në rang vendi. Ndërkohë Rama kërkon molizim dhe qetësi në procesin e numërimit të votave.

“Sipas te gjitha te dhenave timonin do t’a kemi. Ju lutem, ju lutem, ju lutem mobilizim total per cdo vote ne numerim dhe qetesi e durim ndaj cdo provokimi! Na duhet proces i paster dhe i pakontestueshem. Rrofte Partia Socialiste.

Rrofte cdokush qe ka punuar dhe po punon per qellimin tone te drejte. Rrofte cdo njeri i zakonshem i ketij vendi qe na ka besuar dhe mirekuptim i plote per kedo nuk na ka votuar.”, shkruan Rama në mesazhin drejtuar deputetëve socialistë.

Më pas Rama kërkon përqëndrim për ruajtjen e votes. “Tani perqendrim maksimal dhe disipline shembullore, per ta cuar me nder, deri ne numerimin e votes se fundit kete beteje historike per Shqiperine qe duam”, shprehet Rama.