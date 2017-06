KQZ apel komisionerëve/Mos mbyllni qendrat e votimit para orës 20:00, do përballeni me …

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i drejtoi një thirrje të gjithë Komisioneve të Qendrave të Votimit që të respektojnë orën 20:00 për mbylljen e tyre. KQZ deklaroi se në të gjitha rastet kur komisionerët do të largohen apo do të mbyllin qendrat e votimit përpara orës 20:00, kanë shpërdoruar detyrën dhe do të çohen për ndjekje penale. Deklarata e KQZ-së vjen në një kohë kur në disa prej qendrave të votimit në qarqe të ndryshme të vendit, është deklaruar mbyllja e qendrave të votimit dhe ka nisur dorëzimi i kutive pranë KZAZ-ve.