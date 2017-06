Pjesëmarrja në votime/KQZ:  Ja sa qytetarë kanë votuar deri në orën 16:00…

Deri në orën 16:00, sipas të dhënave zyrtare të publikuara nga KQZ, kanë votuar 36 % e qytetarëve me të drejtë vote. Referuar shifrave të 10 qarqeve që kanë raportuar të dhënat, Berati kryeson me mbi 43 % të votave, ndërsa Shkodra ka pjesëmarrjen më të ulët me rreth 29.5 % të votave.

Përqindja sipas qarqeve

Berat 43.51%

Dibër – Nuk kane raportuar

Durrës 33.12%

Elbasan 34.25 %

Fier 33.36 %

Gjirokastër 38.14%

Korçë 36.58%

Kukës –Nuk kane raportuar

Lezhë 33.86%

Shkodër 29.55%

Tiranë 36.41%

Vlorë 31.91%