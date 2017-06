Blerja e votës, zv/kryeministrja thërret për raportim ministrin e Brendshëm dhe Drejtorin e Policisë

Duket se denoncimet e shumta që janë bërë në polici në lidhje me blerjen e votës, ka detyruar kryetaren e Task Forcës, Ledina Mandija, që ditën e sotme të takojë ministrin e Brendshëm Dritan Demiraj dhe kreun e Policisë Haki Çako.

Po ashtu, Mandija e cila është edhe zv/kryeministre, ka bërë me dije se në orën 17:00 do të ketë një takim të dytë me Demirajn dhe Çakon.

“Në rendin e ditës së kësaj mbledhje si çështje kryesore është raportimi nga Ministri i Brendshëm dhe Drejtorit i Policisë së Shtetit për problematikën e hasur gjatë procesit zgjedhor që prej ditës e djeshme, 24 qershor e deri në këtë moment, ku do të shqyrtohet rastet e denoncuara dhe masat e marra.

Si pikë e dytë e rendit të ditës është raportimi nga Ministri i Financës, Ministri i Mbrojtjes, Ministri i Arsimit dhe Ministri i Drejtësisë për rastet e adresuara nga institucionet e tyre në drejtim të Policisë së Shtetit.

Ky është takimi i gjashtë i Task-Forcës për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërise për vitin 2017.”, -thuhet në njoftimin e zv/kryeministres.