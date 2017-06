Zëdhënësja e KQZ-së Drilona Hoxhaj ka bërë të ditur se deri në ora 15:00 pjesëmarrja në votime në rang vendi ka shkruar në 27.7%. Referuar të dhënave zyrtare, Qarku i Dibrës ka nivelin më të lartë të pjesëmarrjes në votime, ndërsa Vlora ka pjesëmarrjen më të ulët. Zëdhënësja e KQZ-së u ka bërë thirrje të gjithë komisionarëve të qendrave të votimit patjetër që të hedhin dhe të komunikojnë me qendrën e të dhënave të komisionit zgjedhor dhe të përcjellin të dhënat në sistem, pasi këtë nuk po e bëjnë në mënyrë të rregullt. Hoxhaj u ka bërë me dije qytetarëve që të komunikojnë me KQZ-në, për të raportuar për parregullsitë eventuale gjatë procesit zgjedhor. Ajo po ashtu ka bërë thirrje për raportime të drejta nga procesi zgjedhor, në mënyrë që të mos shkaktohet kaos tek publiku.

Sipas qarqeve

Berat 28.25%

Dibër 34.21%

Durrës 23.18%

Elbasan 27.08%

Fier 23.16%

Gjirokastër 26.99%

Korcë 29.02%

Kukës 32.63%

Lezhë 31.92%

Shkodër 31.07%

Tiranë 30.37%

Vlorë 23.16%