Në këto zgjedhje, Lazarati ju vjen surprizë!

Në një kohë kur në rang kombëtar ka një ulje më 9% të pjesëmarrësve në zgjedhje deri në orën 11:45, krahasuar me 2013-ën, nga Lazarati raportohet një shifër surprizuese.

Report Tv zbulon se 42% e qytetarëve me të drejtë vote kanë ushtruar të drejtën e votës deri në orën 11:00.

Një shifër kjo tepër e lartë dhe më e larta në krahasim me zonat e tjera zgjedhore deri në këto momente.

Në krahasim me të njëjtën orë të 4 viteve më parë, pjesëmarrja në Lazarat është rritur me 12%. Deri në orën 11:00 në Lazarat kanë votuar rreth 1200 banorë me të drejtë vote