Ambasada Amerikane në Tiranë njofton se me rastin e zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri ka shpërndarë 34 ekipe të Ambasadës, të cilët do të vëzhgojnë votimin dhe numërimin në të gjithë vendin.

Ndërsa USAID do të mbështesë edhe 540 ekipe të tjera vëzhguese vendore të shoqërisë civile kudo në Shqipëri.