“Të gjithë votën kundër kësaj race të ndyrë”, LSI reagon pas skandalit të PS-së

Deputeti i LSI-së, Luan Rama pak orë para nisjes së procesit të votimit në mbarë vendin, ka bërë thirrje çdo qytetari që të denoncojë çdo presion, apo ofertë për blerje vote pasi sipas tij asnjë nuk ka për ti shpëtuar ndëshkimit nga ligji.

“Zgjedhjet janë moment solemn i përgjegjësisë qytetare! Ruani përqendrimin, ruani gjakftohtësinë e mos bini pre e provokimeve të banditëve të përfshirë prej panikut të humbjes! Evidentoni dhe denonconi çdo emër polici që në kundërshtim me ligjin është përfshirë në vjedhjen e votave për llogari të Rilindjes! Asnjë nuk do t’i shpëtojë ndëshkimit të ligjit! Qytetaria do të fitojë”, shkruan Rama në profilin e tij në Facebook.

Ndërkohë që ai reagoi edhe pas publikimit të videoskandalit për blerjen e votës nga ana e drejtorit të OSHEE-së në Vorë.

“Bravo Stop-i ! E denoncuam pardje në një konferencë shtypi me Eriona Bixhën k ëtë maskaradë të Rilindjes në Vorë, por na akuzuan që po shpifnim! Po tani? Prandaj nesër të gjithë votën kundër kësaj rrace të ndyrë!”, shkruan Rama.