U akuzuan për blerje votash në Sarandë dhe Delvinë, reagon Policia

​Policia e Vlorës ka reaguar në lidhje me akuzat e bëra sot për punonjës të saj që kanë bashkëpunuar me subjektin politik, PS-së.

Ajo sqaron se ngjarja e sotme me një furgon të policisë i cili ishte parë pranë një qendre votimi, nuk kishte aspak prapaskenë politike, por punonjësit e policisë kanë qenë duke kryer shërbimin që iu është ngarkuar, atë të ruajtës së çdo godine që do të jetë në funksion të procesit zgjedhor.

Sqarimi

Më datë 24.06.2017, DVP Vlorë, konkretisht Komisariati i Policisë Sarandë dhe Delvinë, në bazë të detyrave të përcaktuara në programin e punës të Drejtorit të Policisë së Shtetit “Mbi garantimin e rendit dhe të sigurisë publikë gjatë periudhës zgjedhore, në zgjedhjet e Kuvendit të Shqipërisë 2017”, duke filluar që në orën 18:00, kanë marrë nën ruajtje qendrat e votimit sipas rregullave proceduriale të procesit zgjedhor dhe në përputhje me ligjin.

Theksojmë edhe njëherë që Policia e Vlorës, Sarandë dhe Delvinë po kryen vetëm detyrat e përcaktuara më sipër dhe përjashtohet nga çfarëdo lloj bashkëpunimi i mundshëm apo mbështetje të subjekteve të ndryshme politike duke përgënjeshtruar kështu prononcimin e Subjektit Politik LSI, po ashtu edhe të çdo pretendimi tjetër në kundërshtim me Kodin Zgjedhor, që mund të ngrejë ndonjë subjekt tjetër politik.

Konkretisht, furgoni i policisë që u përmend të prononcim, ka kryer shpërndarjen e efektivëve të përcaktuar për kryerjen e shërbimit të ruajtjes së qendrave të votimit dhe më pas është parkuar sipas planizimit larg QV, në Shkallë të Konispolit.

Policia e Vlorës u bën thirrje subjekteve zgjedhore të mos adresojnë akuza të pabaza ndaj Policisë së Shtetit, duke shprehur ndërkohë gatishmërinë për të ofruar çdo informacion të nevojshëm që i ndihmon transparencës.