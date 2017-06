“Buldozeri” amerikan vëzhgon zgjedhjet në Shqipëri…

Uashingtoni e ka graduar zyrtarin e lartë të DASH, Hoyt Yee, me mision në Ballkan. Pasi negocoi paktin ndërmjet Bashës e Ramës, që zgjidhi ngërçin politik në vend përpara zgjedhjeve, dy ditë më parë, presidenti Donald Trump, ka promovuar sërish me një mision special në Ballkan kreun e Byrosë së Euroazisë në DASH, Hoyt Yee, që e ka emëruar si kreu i delegacionit amerikan në ceremoninë e inagurimit të presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiç.

Vendimi në fjalë është publikuar në faqen zyrtare të Shtëpisë së Bardhë dhe përbën një dekretim më shumë për ta veshur me pushtet diplomatin, i cili arriti të zgjidhë personalisht dy kriza të mëdha; atë të Maqedonisë, ku detyroi presidentin Gjeorgje Ivanov që t’i japë mandatin e krijimit të qeverisë së re, ndërkohë që shmangu edhe dështimin e zgjedhjeve në Shqipëri.

Sot Hoyt Yee do të jetë në Prishtinë, për të diskutuar mbi qeverinë e re të Kosovës si dhe do tu urojë publikisht shqiptarët për Fiter Bajramin. Pritet që pas Prishtinës, Hoyt Yee të mbërrijë në Tiranë.

Hoyt Yee do të drejtojë misionin e vëzhgimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në zgjedhjet e 25 qershorit, ku pritet të shkojë në vendet e cilësuara si “të nxehta”, ku dhe do të japë një mesazh të rëndësishëm publik. Të hënën pritet që Yee të takohet me Ramën dhe Bashën, për të rinovuar marrëveshjen e tyre pas zgjedhore.