Pas përfundimit të intervistës me Lulzim Bashën, në studion e Zonë e Lirë ka hyrë Presidenti i zgjedhur Ilir Meta, i cili deklaroi se po e priste liderin e opozitës që t’i jepte dorën.

Por Lulzim Basha është larguar pa i dhënë dorën kreut të kuvendit, teksa mesazhi i tij i fundit në intervistë ka qenë pikërisht për Metën (për të cilin Basha tha se ai duhet të reformohet).

“Nuk e di pse doli andej Luli, unë e prisja këtej t’i jepja dorën.”- deklaroi Meta pasi u ul në tavolinën e të ftuarve në Zonë e Lirë.

Presidenti i zgjedhur nga ana tjetër, i është drejtuar me një mesazh Bashës, duke i thënë se ka edhe 48 orë kohë që të distancohet nga pakti i errët që ka bërë me kryeministrin kundër votës së lirë. Meta i ka sugjeruar Bashës gjithashtu, që të mos ecë me idenë se policia e rilindjes do të godasë LSI-në… dhe jo PD-në.

“Lidhur me këtë tjetrën, Luli ka vetëm 48 orë të distancohet nga pakti i errësirës në kurriz të votës së lirë të qytetarëve shqiptarë. Nuk ka të drejtë të thotë Luli që ditën e hënë do ti heqë këta shefat e komisariateve, por Luli duhet të mbajë qëndrim të qartë ndaj policisë, ndaj Edi Ramës, drejtorit të policisë, shefave të komisariateve dhe të mos eci me shpresën Luli që këta thjesht do të përdoren për të goditur LSI-në dhe Jo PD-në…”-tha Meta.