Ish ministri i LSI letër Lu-së, Llallës e Demirajt: Në Berat ‘Policia e Rilindjes’ po blen votat

Kandidati për deputet i LSI-së dhe njëherësh ish ministri i Drejtësisë Nasip Naço i është drejtuar me një thirrje ambasadorit të SHBA-ve Donald Lu, Ministrit të Brendshëm Demiraj si dhe Kryeprokurorit Adriatik Lalla.

Shqetësimi i Naços, i cili e ka postuar thirrjen e tij në rrjetin social, ka të bëjë me faktin se Partia Socialiste dhe policia e Rilindjes nën thirrjet e kryeministrit, sipas tij po blen vota në mënyrë masive në Berat.

Naço shkruan se policia e Rilindjes po kërcënon qytetarët dhe kërkon nga Policia e Beratit distancimin nga elementët e presionit dhe krimit.

Në fund të fjalës së tij, ish ministri Nasip Naço, i bën një thirrje qytetarëve të Beratit, që të regjistrojnë dhe faktojnë të gjitha kurbanet që Rilindja po tenton të bëjë me votën e beratasve.

LETRA:

Të nderuar!

Z. Ministrër i Brendshëm, Z. Prokurori i Përgjithshëm, Z. Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Z. Ambasador i SHBA, Përfaqësues të OSCE/ODIHR, Qytetarëve të qarkut Berat

Krimi si asnjëherë ka dalë në rrugët e Beratit dhe Policia e Shtetit është strukur nëpër zyra dhe po funksionon vetëm policia e “Rilindjes” e cila i është përgjigjur thirrjes së kryeministrit për të zhveshur uniformën e shtetit dhe për të dalë e për të grumbulluar vota sëbashku me botën e krimit. Paguhet për vota që nga Kandidatët e “Rilindjes” tashmë të damkosur ( bashklidhur foto ) me vulën e turpit duke blerë vota. Ndërkohë që organet ligjzbatuese duhet ta kishin mbaruar detyrën e tyre vijon presioni e kërcënimi me armë i anëtarëve dhe simpatizantëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim.

I bëj thirrje Policisë së Shtetit në Berat të distancohet nga krimi i rrugës, të mos i japi dorën individëve me precedent penal, të mos rri strukur në zyra por të kryejë detyrën dhe përgjegjësitë që i ngarkon ligji, duke mos u gjunjëzuar në përballje me krimin dhe të deklaroje : – “Të hënë në 26 qershor do t’ju tregoj se cfarë do t’iu bëjë”. Citim ky nga goja e shefave të Policisë në komunikim me kriminelët.

Në këto rrethana kur policia e shtetit është strukur në zyra dhe nuk po kryen detyrën e saj jam i detyruar t’iu drejtohem qytetarëve të Beratit ku ju kërkoj të: Rregjistroni, filmoni dhe denonconi dhunën apo shitjen e votës të “kurbanëve të Rilindjes” për t’ia vënë në dispozicion Prokurorisë së Krimeve të Rënda dhe të gjithë përfaqësive diplomatike të akredituara në vëndin tone!

Qytetarë të Qarkut Berat, antarë dhe simpatizantë të Lëvizjes Socialiste për Integrim ju bëj thirrje që dhunës së ushtruar ndaj jush t’i ktheni përgjigje me votën e lirë të dielën dhe t’i jepni një shans të ardhmes së fëmijëve tuaj.

Voto LSI, VOTO Nr.1!

Mirënjohje!

Nasip Naço