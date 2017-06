​PD mbyll fushatën, Basha: Ai që vuri timonin para shqiptarëve do të rrëzohet të dielën!

Lideri i demokratëve Lulzim Basha ka përmbyllur fushatën elektorale të PD në Tiranë, pikërisht në vendin ku një muaj më parë, qëndronte çadra e opozitës.

Lulzim Basha ka deklaruar se ai (Rama) që e vuri timonin përpara të gjithë shqiptarëve, do të rrëzohet me votën e tyre ditën e dielë, për t’i hapur rrugë kështu Republikës së Re.

Kryedemokrati Lulzim Basha ka deklaruar se mëngjesi i Republikës së Re, është mëngjesi i studentëve shqiptarë, i taksave më të ulëta dhe i nisjes së forcimit të ekonomisë shqiptare.

Madje Basha ka ironizuar kryeministrin duke thënë se për 4 vite, duke bërë sikur ka qenë në opozitë, Rama ka nisur të flasë sikur ka qenë pjesë e çadrës së opozitës.

“Një muaj e 10 ditë më parë ju premtova se së shpejti do të mblidheshin përsëri këtu, për të 3-tën të vërtetën, këtu në këtë shesh të shenjtëruar nga sakrifica e burrave dhe grave të sheshit të lirisë që themeluat me vullnetin tuaj, Republikën e Re.

Sa herë demokratët bëjnë një hap përpara, Shqipëria bën një hap përpara. Kështu ka qenë në ditët kur PD i priu vendosjes së demokracisë në vend, kështu ka qenë kur PD anëtarësoi vendin në NATO… kështu do të jetë ditën e dielë kur së bashku do të themelojmë Republikën e Re.

Shqipëria na priste, Shqipëriua na kërkonte, bota e priste këtë, bota e priste këtë, bota ju pyet, unë ju pyes, a jeni gati? A jeni gati?

Të dielën bashkimi i shqiptarëve do t’i japë fund me votë regjimit të korruptuar, njeriut që vuri timonin e tij mbi interesin e cdo shqiptari. Njeriun i cili për pushtetin e tij rrënoi ekonominë, vuri kriminelët në isntitucione, e mbushi Shqipërinë me drogë. Ky është kryeministri i katër viteve që shkuan, kryeministri që ne, ju do ta largoni me votë ditën e dielë.”-tha Basha.

Ngaqë dëgjonte çadrën për 3 muaj, iu dukte sikur ishte edhe ai i çadrës, por ai nuk ishte dhe nuk është i çadrës.

Të dielën nuk votohet për Ismail Qemalin dhe Skënderbeun, të dielën votohet për ekonominë tuaj, punën dhe punësimin tuaj. Për të ardhmen e fëmijëve tuaj, ndaj këto zgjedhje keni dy zgjidhje: Të qëndrojmë këshrtu siç jemi me një njeri që për katër vite nuk mbajti asnjë premtim, me taksa të larta, me paratë që bëhen fasada dhe palma…. Zgjidhja tjetër është dera e Partisë Demokratike, e Republikës së Re, e ekonomisë dhe taksave të ulëta për vendin.”-tha Lulzim Basha.