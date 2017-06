Koalicion me Ramën pas zgjedhjeve, ja si përgjigjet Lulzim Basha…

Kryeministri Edi Rama ka në projektin e tij rritje taksash dhe jo ulje taksash, dhe kjo është e papranueshme për mua.

Ishte kjo përgjigjia e Kryetarit të PD-së, Lulzim Basha në lidhje me koalicionet paszgjedhore, duke shtuar se cilido që kontribuon për zbatimin e këtij programi është i mirëpritur, qoftë edhe në opozitë.

Basha tha se sikundër janë shpalosur programet nuk shoh bashkëpunim mes palëve. “Unë nuk flas me nëse, por pres që qytetarët të mbështesin këtë program të PD-së, dhe të mos ketë ndarje vote. Pres një ndryshim të madh, prek një fitore si ajo e 1992”, tha Basha. Sipas tij, llogaritë do të bëhen mbi bazën e programeve, jo të partive. Basha tha se nuk do të ulet në një kolltuk Kryeministror për të ndarë pushtet me të tjerë bazuar në interesat e partive. “Çdo forcë që mbështet këtë program, do të gjejë derën e Lulzim Bashës të hapur”, tha Basha.

I pyetur për angazhimin në fushatë të Ilir Metës, si President i zgjedhur, Basha tha se nuk është antiligjor dhe antikushtetues, por nuk e shoh etike përfshirjen në fushatë, veçanërisht me tone të larta.

Sipas tij, Rama po thotë të votohet për të sepse kështu votojnë për Skënderbeun dhe Ismail Qemalin, ndërsa ne flasim për një program konkret. Në lidhje me ngritjen e dy gishtave nga Rama, Basha tha se hera e fundit që një socialist ngriti dy gishtat ishte Muhamet Kapllani dhe erdhi ndryshimi. “Rama me ngritjen e dy gishtave pranon humbjen”, tha Basha.