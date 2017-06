Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, tha se sondazhet e PD nxjerrin këtë parti fituese, por sondazhi më i mirë është ai i shqiptarëve më 25 Qershor. Basha ftoi qytetarët të mbushin qendrat e votimit dhe të votojnë Planin Ekonomik të Republikës së Re, që ka mbështetjen e SHBA, PPE dhe kancelares Merkel.

“Ikni nga cirku politik, votoni për planin ekonomik. Të pavendosurit kanë edhe 3 ditë kohë për të vendosur për të ardhmen e tyre, ndajeni mendjen dhe votoni për ekonominë”, tha Basha.

Kreu demokrat tha se bilanci im si kryetar opozitë flet qartë, ndërsa Rama ka një bilanc negative që kërkon ti ikë përmes batutave, barcaletave, cirkut, tutave, pantallonave etj. “Unë do të doja që debate me Ramën të ishte për çështje ekonomike, i kemi paraqitur Kuvendit amendamente për uljen e taksave, uljen e çmimit të naftës, mosrritjen e çmimit të energjisë, por u rrëzuan poshtë nga Rama dhe aleatët e tij. Kriminalizimi, droga, reforma në drejtësi dhe zgjedhjet e lira e të ndershme, janë 4 betejat që bëmë dhe i fituam. Dekriminalizimi u kthye në ligj që ndalon kriminelët në Kuvend. Droga, kur flisnim me për të, ato na flisnin për mushkonja. Nuk e kemi fituar ende betejën, por është drejt zgjidhjes. Problem mbeten paratë e drogës. Reforma në Drejtësi u miratua sipas standardeve ndërkombëtare. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme, një tjetër betejë që u zgjidh bashkë me qytetarët. Sprapsëm republikën e vjetër nga plani për të bërë zgjedhje pa opozitën”, tha Basha.

Ai shtoi se ka qenë dhe është Kryetar i PD. “Vendimet i marr vetëm unë, sikundër kam edhe përgjegjësitë për këto vendime. Berisha ka rolin e tij, kontributin e tij të njohur dhe të pranueshëm, por Kryetari jam unë. Dualizimi se kush është Kryetar i PD-së është pjesë e lojrave politikë të sponsorizuar nga kundërshtarët politikë, një lojë e pandershme, por politike”, tha Basha.

Sipas tij, në vitin e parë të qeverisjes së tij, me mbështetjen gjermane dhe amerikane, droga do të marrë fund. “Ne luftuam dhe i fituam këto beteja, tani prioriteti nr 1 është ekonomia”, tha Basha.