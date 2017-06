Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se nëse do të jetë Kryeministër nuk do të bllokojë asnjë prej projekteve të Kryebashkiakëve, përkundrazi do të mbështesë çdo projekt që i shërben qytetarëve shqiptarë.

Basha tha se mbikalimin te “Zogu i Zi” nuk e ka bllokuar, por e ka prishur, sepse nuk ishte investimi i duhur, nuk i shërbente Tiranës. “Edi Rama më bllokoi çdo projekt që kisha unë, dhe investimet që sot po inauguron Erjon Veliaj janë projekte që financimet i kam gjetur unë, kur isha ministër dhe Rama Kryetar i Bashkisë së Tiranës. Gjeta fondet për Bulevardin e Ri, gjeta fondet për Pazarin e Ri, pra të gjitha fondet u siguruan nga unë me lidhjet si ministër i Jashtëm”, tha Basha.

Kreu demokrat tha se nuk mund të ketë të nesërme të sigurtë pa një ekonomi të fortë.

“Anglezët thonë që asnjë drekë falas nuk mund të ketë, por ajo që them unë, për ushqimin për fëmijët, do të jenë investime që do të mbulohen nga buxheti i shtetit. Pse fëmijët e shqiptarëve duhet të enden rrugëve, kur mund të qëndrojnë në shkolla 3-4 orë më shumë? Kjo është pjesë e Planit Ekonomik të Republikës së Re. Unë s’po bëj asnjë premtim, përkundrazi kam një plan të përllogaritur shumë mirë dhe të çertifikuar nga ekspertët ekonomikë të Kancelares Angela Merkel. Jemi të vetmit që kemi një plan ekonomik që flet për ulje taksash, që do të mundësojnë thithjen e investimeve. Edi Rama sot nxjerr fletëpalosje me 3 manekinë dhe na flet për punësimin, në një kohë që s’ka hapur as 3 vende pune. Nuk duhej të rriste taksat, pasi solli mbylljen e 26 mijë e 400 bizneseve të vogla. Rriti çmimin e naftës dhe të energjisë, duke mos konkuruar dot as me Maqedoninë dhe as me Kosovën”, tha Basha.

Sipas tij, TVSH do të ulet nga 20 në 15 %, që do të thotë 400 milionë euro më shumë në xhepat e shqiptarëve, që sot bëhen palma, fishekzjarre, kulla, pllaka.

“Politika është kthyer në cirk, spektakël, tuta, pantallona, vetëm për ekonominë nuk flitet, ndërkohë që qytetarët votojnë për ekonominë”, tha Basha.

Kreu demokrat tha se modeli ekonomik i Republikës së Re është i qartë dhe ka funksionuar.

“Taksa 9 % është e vetmja që konkuron me Rajonin dhe ky është modeli që mbështet Gjermania për Shqipërinë. Dy ekspertët kryesorë të CDU-së dhe Konrad Adenauer kanë dhënë mbështetjen maksimale për Planin Ekonomik të Republikës së Re. Thelbi që ata mbështesin është ulja e taksave, në mënyrë që të jemi konkurues. Në vendet e Rajonit po ofrohen lehtësira për çdo investitor të huaj, ndërkohë që këtu luftohet për të mbushur arkën me taksa të larta. Ulja e taksave do të krijojë një klimë positive. Shikoni që në 4 vite nuk ka ardhur asnjë investim i huaj, përkundrazi ikën 3. Baza e taksimit me taksën e sheshtë rritet, e provuam këtë kur taksa e sheshtë ishte 10 %, pasi lindin më shumë biznese të reja, ka më pak informalitet dhe do të jemi më konkurues.