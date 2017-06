Presidenti i zgjedhur, Ilir Meta ka folur sot në studion e Ylli Rakipit si kryetar i LSI-së. Ai foli për koalicionet me PD-në dhe PS-në në emisionin “Të Paekspozuarit” në “Neës24”.

Meta la të hapur derën e bashkëpunimit me PS-në, por pa Ramën figurë qendrore. Ai gjithashtu dha edhe një mesazh për Bashën.

“Së pari LSi do dali forcë e parë dhe jo plotësuese. Ne e kemi bërë të qartë këtë çështje. Ne nuk e përjashtojmë bashkëpunimin me PS-në, por pa Edi Ramën si përfaqësues të tyre kryesor. Për bashën kam këtë mesazh. Tradhtinë mund ta duan të gjithë, por tradhtarin s’e do asnjëri”, tha Meta.