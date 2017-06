Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha theksoi sot se marrëveshja e 17 Majit mes tij dhe Kryeministrit Edi Rama shënoi kapitullimin e Republikës së Vjetër dhe fillimin e Republikës së Re. Basha tha se reforma kushtetuese që propozon i jep zgjidhje shumë problemeve që sot ka Shqipëria, duke detyruar të zgjedhurit dhe Kryeministrin t’I përgjigjen qytetarëve.

Basha tha se Rama u detyrua të ulej në tryezë, sepse e pa se ku po shkonte.

I pyetur për rolin e ministrave teknikë, Basha tha se këto ministra teknikë nuk mund të luftojnë drogën për 4 javë, por të monitorojnë situatën qoftë edhe të drogës, ashtu edhe të trafikantëve të drogës që janë bërë njësh.

Basha tha se është ndryshe nga të gjithë politikanët e tjerë në Shqipëri. “Kam një bilanc pozitiv që jam i gatshëm ta vë në dispozicion të shqiptarëve”, tha Basha, duke shtuar se është produkti i parë i një sistemi demokratik.

Kreu demokrat tha se Kryeministri, sipas propozimeve të Bashës, do të ketë për detyrë të përmbushë premtimet, ndërsa deputeti do të jetë pranë halleve të qytetarëve, do të ushtrojë presion për zgjidhjen e problemeve. “Ky është një sistem që aplikohet edhe në SHBA, do të bëhet edhe në Shqipëri. Sot deputetët bëjnë presione që të emërojnë ndonjë drejtor policie, të mbajnë ndonjë kriminel jashtë burgut, të fusi në punë ndonjë tatimor apo doganier. Ndërkohë që kurrë nuk flet për hallet e qytetarëve, nuk ushtron asnjë presion pse Kryeministri apo Qeveria nuk përmban premtimet që bën”, tha Basha.

Ai shtoi se edhe ndarja territoriale do të ndryshojë, duke ia kthyer atë qytetarëve. “Sot ke bashki që nuk funksionojnë fare, Bashkia funksionon vetëm në qendër dhe zonat periferike janë jashtë çdo vëmendjeje. Administratorët janë kthyer vetëm në zyra që japing çertifikata”, tha Basha.

Sipas tij, reforma territorial, ashtu sikundër u bë, kishte parasysh vetëm tezgën e Shpëtim Idrizit, ndaj edhe dështoi.

“Premtuan që do të kursenin 60 milionë euro, ndërkohë që janë harxhuar 80 milionë euro më shumë sepse janë mbushur bashkitë me rrogëtarë, që emërohen vetëm nga një njeri që zgjidhet”, tha Basha. Sipas tij, sot janë më shumë të punësuar sesa kishin 374 njësi vendore që ishin më parë, ndërkohë që s’ka para për investime. “U nisën nga interesi politik dhe jo nga interesi i qytetarëve”, tha Basha.