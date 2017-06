Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, i ftuar në emisionin “Top Story” tha se populli do të vendosë të dielën dhe ka përballë vetëm një alternativë të besueshme, Planin Ekonomik të PD-së, që u hartua në 2.5 vjet. Basha tha se programi i PD-së nuk merret me opsesionin e fushatës, që është timoni, por merret me motorrin, që është ekonomia e re.

“Ky është plani i Republikës së Re. Kam një merak për këto zgjedhje, që kam takuar mijëra shqiptarë, por skam takuar mijëra të tjera”, tha Basha.

Kreu demokrat ftoi qytetarët të votojnë për ekonominë, të votojnë për të ardhmen e tyre, për fëmijët dhe familjet e tyre.

Referuar deklaratave të Edi Ramës se Shqipërisë i mjafton një system bipartiak, Basha tha se Kryeministri duhet të mbajë përgjegjësi për ato që kanë ndodhur në këtë vend dhe nuk mund të thotë sot se nuk më la Ilir Meta për të qeverisur, për të ndërtuar shtetin. “Sistemi është korruptuar nga sistemi i partive, nga sistemi i kryetarëve të partive”, tha Basha.

Basha tha se shqiptarët do të bashkohen qoftë për dekriminalizimin ashtu edhe për luftën kundër kanabisit.

“Në Shqipëri ka humbur tërësisht lidhja mes qytetarëve, politikanëve dhe pushtetarëve. Kryeministri është bërë zot jo vetëm i Qeverisë, por edhe Parlamentit. Ajo që ka ndodhur është që deputetët duke mos ndjerë përgjegjësi para qytetarëve, janë bërë pjesë e zullumit të qeverisë. Reforma e thellë e Republikës së Re ka në thelb kthimin e pushtetit tek qytetarët. Një nga mënyra është ajo e sistemit amerikan, që deputeti shkarkohet me një proçes ligjor duke mbledhur firmat. Po kështu shkarkohet Kryeministri, Kryebashkiaku, duke i bërë politikanët që të mos bëhen pjesë e interesave okulte, por të mbrojnë interesat e shqiptarëve.

Mënyra tjetër është që deputetët të kenë mandat 2 vjeçar dhe Kryeministri zgjidhet nga populli për 4 vjet. Kjo është Republike qytetare. Dhe kjo mënyrë nuk e lidh fatin e Kryeministrit me fatin e deputetëve”, tha Basha.

Kreu demokrat tha se reforma në drejtësi nuk do të ndalet më, këtë e ka kuptuar edhe Edi Rama, por më 25 Qershor shqiptarët do të votojnë për ekonominë.

“Ne kemi shumë vite që nuk kemi legjislativ, na ka humbur shtylla kryesore e kontrollit mbi ekzekutivin. Pra nuk kemi Parlamentin e popullit, por një noter që çertifikon Qeverinë”, tha Basha.

Sipas tij, Shqipëria duhet të kthehet tek sistemi mazhoritar i pastër dhe nuk ka nevojë pse të ketë 140 deputetë, por 100 deputetë.

“Kemi deputetë që nuk kanë folur njëherë në Kuvend për zonat e tyre, që kanë harruar rrugët e zonave që i sollën në Kuvend”, tha Basha.