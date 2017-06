Deklarata e fortë e Ramës: LSI nuk do të ketë më vend në…

Kryeministri Edi Rama ka bërë një deklaratë të fortë këtë të mërkurë, duke thënë se pas 25 qershorit, në qeverinë e re nuk do të ketë vend për Lëvizjen Socialiste për Integrim.

I ftuar në emisionin Dritare, Rama ka folur brenda hipotezës se zgjedhjet do t’i fitojë PS dhe se në qeverinë e re në këto kushte, nuk do të ketë vend për LSI-në. Në lidhje me PD-në, Rama është shprehur se Lulzim Basha nuk bën për punë.

“Nuk duam të fitojmë, duam timonin. Imagjinoni sikur e ardhmja e vendit dhe e këtyre reformave të luhet për këto 10 vte dhe një nga ta të jeni ju. Është moment historik dhe çdo njeri duhet të ushtrojë të drejtën e tij. Luli nuk është për këtë punë, nuk asnjë aftësi të drejtojë dhe jo më të çojë për këtë vend.

Ata që zgjedhin numrin 2 do të çojnë para reforma e nisura. Kush e voton atë parti për vendin e punës, apo për premtimin për punë duhet të ndërrojë qasje sepse LSI nuk do të jetë më në pushtet pas datës 25 qershor. Kjo është gjëja e vetme e sigurt pas 25 qershorit. LSI nuk do të ketë më vend, në çfarëdolloj forme që do të ndërtohet qeveria e Shqipërisë”, tha Rama.