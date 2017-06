Basha: Ja me kë do të bëjmë koalicion pas 25 Qershorit, sa mandate fiton PD…

Kryetari i PD-së, Lulzim Basha, tha se shikon të mundshme fitoren e mbi 72 mandateve në zgjedhjet parlamentare të 25 Qershorit. i pyetur për një koalicion të mundshëm me LSI-në, Basha tha se mirëpret bashkëpunimin nëse ka vullnet politik, por qeverinë do ta krijojë PD me aleatët e saj. “Nëse ka vullnet për zbatimin e këtij programi të Republikës së re janë të mirëpritur, në të kundërt do ti drejtohem popullit”, tha Basha.

Sipas kreut të PD-së, nuk do të ketë asnjë bashkëpunim me individë apo forca politike me rekorde kriminale. Basha përjashtoi çdo mundësi për koalicion me Rilindjen, të cilin e cilësoi si vagonin e skrapit.

Në lidhje me foton me Presidentin Trump, Basha tha se ka zhvilluar një takim kokë më kokë për 3-4 minuta me të. “Do të kthehem sërisht në Uashington për takime mjaft të rëndësishme”, tha Basha.

Kreu demokrat u pyet edhe për deklaratën e bërë nga Presidenti Erdogan, ndërsa theksoi se nuk është detyrë e tij të komentojë deklarata të Kryetarëve të Shteteve. “Ajo që unë garantoj është se investimet turke me mua Kryeministër do të jenë më të garantuaradhe do të shtohen”, tha ai.

I pyetur për importin e plehrave, kreu demokrat tha se nuk do të lejojë kalimin e ligjit që lejon importin e plehrave në vend. Basha akuzoi një hetim të plotë për tentativat e bëra deri më tani, duke akuzuar ish-ministrin Arben Ahmetaj dhe kryebashkiakun e Elbasanit, Qazim Sejdini sit ë implikuar dhe aksionerë në këtë çështje kaq sensitive. Basha tha se çdo project që mburret Lali Eri janë projekte të financuara që në kohën kur Tirana drejtohej prej tij si Kryebashkiak. “Rama bllokoi projektet e Tiranës, ndërsa unë si Kryeministër do të mbështes çdo project që i shërben qytetarëve”, tha Basha.