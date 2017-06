“Jam i gatshëm të paguaj çdo çmim që Republika e Re të vijë, do ta shemb Republikën e Vjetër bashkë me qytetarët shqiptarë”, tha Kryetari i PD-së Lulzim Basha.Ai tha se ky do të jetë revolucioni më i madh demokratik që nga 1991.

I pyetur në lidhje me listat e kandidatëve për deputet dhe mundësinë që disa prej të larguarve mund të themelojnë një parti të re, Basha tha se vendimi i marrë është i drejtë dhe gjithkush është i lirë të themelojë partinë e tij. “Nuk mbaj askënd me zor në PD, vendimi për listat ishte i vështirë por nuk kasha rrugë tjetër”, tha Basha, duke shtuar se ndërhyrjet e Sali Berishës ishin zero.

I pyetur për mospërfshirjen në listë të Kreshnik Spahiut, Basha tha se i kishte ofruar vendin e 17 në listë. Ndërsa i pyetur në lidhje me FRD-në e Bamir Topit, Basha tha se i ka kërkuar për dy vite me rradhë komunikim FRD dhe ska marrë asnjë përgjigje. “FRD është një parti fantazëm, që i shërben Edi Ramës, dhe sot është kthyer në një nëndetëse të tij”, theksoi Basha.

Sipas tij, pjesa më e madhe e të propozuarve për deputet janë bërë nga qytetarët përmes aplikacionit online.

Basha i cilësoi si teori konspiracioni akuzat e hedhura se janë bërë pagesa për të hyrë në listat e kandidatëve të PD-së.

Kreu demokrat tha se Edi Rama është në panik total, aq sa i bën thirrje punonjësve të policisë të dalin dhe të mbledhin votat për PS-në. “Rezultatin e zgjedhjeve e lexoj edhe unë, edhe Ilir Meta edhe Edi Rama, që është përfshirë në panik total”, tha Basha.

Sipas tij, pjesa e heshtur e shqiptarëve mezi që po pret datën e zgjedhjeve për të ndëshkuar Edi Ramën me votë. “Shkojmë në këto zgjedhje për një qeveri formuese të PD dhe aleatëve tanë”, tha Basha. Sipas tij, Edi Rama sot po ngre dy gishtat njëlloj si Muhamet Kapllani, ish-ministri i Jashtëm i Ramiz Alisë, kur në Shqipëri erdhi James Bejker. Basha i bëri thirrje qytetarëve të zhvishen nga frika dhe ti bashkohen ndryshimit.

Referuar marrëveshjes mes tij dhe Ramës, Basha tha se përderisa marrëveshja u shkrua e zeza në të bardhë, tregon qartazi se niveli i besimit ishte shumë i ulët.