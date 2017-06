Kreu demokrat Lulzim Basha për herë të parë pohoi se ndryshimet Kushtetuese të 2008 dhe sistemi zgjedhor i aplikuar ishte disastër, katastrofë. Basha tha se nuk e ka mirëpritur që në fillim këtë sistem që shkatërroi lidhjet mes politikës dhe qytetarëve.

“Ky sistem do të shkatërrohet, sepse ky sistem solli në Kuvend kriminelët. Deputetët do të zgjidhen drejtpërdrejtë nga populli dhe nuk do të caktohen më nga kryetarët. Ku është legjislativi, ku është Parlamenti sot. Edhe kur qeveriste PD nuk kishte Parlament, ishte Kryeministri dhe deputetët thjesht çertifikonin. Këtë sistem do ta shemb bashkë me shqiptarët, pasi është e papranueshme që Kryeministri vendos për gjithçka. Deputetët do të zgjidhen çdo dy vjet, ndërsa Kryeministri do të zgjidhet nga populli çdo 4 vjet”, tha Basha.

Sipas tij, deputetët vetëm në këtë mënyrë do të kujdesen për zgjedhësit e tyre dhe nuk do të zhgërryen në lokale, duke lënë zgjedhësit pa i takuar për 4 vite.

Basha tha se Shqipërisë i duhet një Kushtetutë e re, dhe në rast se nuk gjendet gjuha e përbashkët do ti drejtohem popullit.