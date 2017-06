Listat e PD/ Basha: Qytetarët kanë mirëpritur ndryshimet…

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i ftuar në emisionin “Arena”, u shpreh se kundërshtarët e tij politikë po nxjerrim me zor administratën publike në takime dhe mitingje. Basha tha se ka ndjerë një përkrahje të jashtëzakonshme në jug dhe në veri të vendit.

“Kam besim që më 25 Qershor qytetarët shqiptarë me votë masive do të përfundojnë atë që nisëm më 18 Shkurt, fundin e republikës së vjetër dhe ndërtimin e republikës së qytetarëve”, tha Basha. Sipas tij, lënia jashtë listës së disa emrave dhe figurave të njohura të PD-së, nuk ka ndikuar aspak në mbështetjen popullore ndaj Partisë Demokratike dhe Republikës së Re. “Qarkullimi i elitave ishte i domosdoshëm dhe është mirëpritur nga qytetarët”, tha Basha.

Sipas tij, reforma në drejtësi është miratuar dhe zbatimin e saj nuk e ndal dot askush.